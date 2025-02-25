بيان للحوار الوطني السوري يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من البلاد

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نددت سوريا، الثلاثاء، بالتوغل الإسرائيلي في أراضيها ودعتها إلى الانسحاب منها، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوري أحمد الشرع لوضع خريطة الطريق السياسية للبلاد.

ودان البيان "التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربيه الإخبارية.

كما طالب بالانسحاب الإسرائيلي "الفوري وغير المشروط ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتياهو) ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الثلاثاء، في العاصمة دمشق، وشهد المؤتمر غياب عدد من الكيانات عن المشهد أبرزها قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم قسد.

ولم توجه الدعوة لقوات سوريا الديمقراطية باعتبارها تنظيما عسكريا رفض الاندماج في وزارة الدفاع بالإدارة السورية الجديدة.

وحسب اللجنة التحضيرية للمؤتمر فان الدعوات وجهت لنخب المجتمع السوري وليس لتشكيلات عسكرية، كما لم تتم دعوة أي هياكل سياسية أو عسكرية بصفتها التنظيمية.