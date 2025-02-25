رئيس هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال سيطر على 70% من الضفة الغربية

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤيد شعبان، أن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على 70% من الضفة الغربية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، إن مشروع ضم الضفة الغربية لم يعد صامتًا، بل أصبح مدويًا، مضيفًا أن كل الإجراءات التي تحدث على الأرض في الضفة تؤسس للضم.

وتابع أن 7 مليارات شيكل تم رصدها من قبل الاحتلال لشق الطرق وربط المستوطنات بالداخل الفلسطيني، لافتًا إلى أن 70٪ من الضفة الغربية تخضع لسيطرة إسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل تمارس نظام أبارتايد (نظام الفصل العنصري) ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن الضفة الغربية والقدس هدفان رئيسيان للاحتلال، وليس غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال هدم عشرات الآلاف من المنشآت الزراعية والمنازل وقتل الكثير من الفلسطينيين.