الحكومة العراقية تطلق مشاريع جديدة لتطوير قطاعات الطاقة في البلاد

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تتفيذ سلسلة مشاريع في قطاع الطاقة بمجالات تكرير النفط والبتى التحتية وانتاح الطاقة الكهربائية مع شركات عالمية متخصصة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ترأس اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة وتقرر تطوير مشاريع قطاع الطاقة من خلال تطوير مصفاة البصرة لتكرير النفط الخام بالتعاون مع شركتي / يو أن آي سي أو/اليابانية وتكنيب الفرنسية وتوقيع إتفاقية مبادئ بين شركة نفط البصرة مع شركة أوراسيـا للنفط والغاز لبناء مستودع الخزانات والجزيرة الصناعية ، لأهمية المشروع من الناحية الاستراتيجية النفطية ولتثبيت وضع العراق في المياه الإقليمية للخليج وتنمية الإقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات المالية للخزينة العامة الإتحادية.

كما قررت الحكومة توقيع ملحق عقد التمديد بحسب متطلبات العمل المضاف الخاص بصيانة وتشغيل محطات الديزل لخمس سنوات بين شركة انتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الفوات الأوسط وشركة داسوف لتحقيق طاقة إنتاجية مقدارها 750 ميجا واط خلال السنة التعاقدية الأولى وتنفيذ الأعمال الواقعة خارج نطاق العقد وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد لكامل مشروع الدورة البسيطة مع الدورة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 921 ميجا واط في الناصرية بالتدريج ولعدة سنوات.

وتعد مشاريع إنتاح النفط الخام والغاز والطاقة الكهربائية من أكثر القطاعات التي تسعى الحكومة العراقية الحالية للعمل على تطويرها لدعم متطلبات الإستهلاك الداخلي وإيقاف عمليات إستيراد الطاقة والوقود من الخارج التي تكلف البلاد سنويا مليارات الدولارات.