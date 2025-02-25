 مسئول فلسطيني: إسرائيل شردت 12 ألف فلسطيني من مخيم طولكرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول فلسطيني: إسرائيل شردت 12 ألف فلسطيني من مخيم طولكرم

وكالات
نشر في: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 1:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 1:58 م

قال فيصل سلامة نائب محافظ طولكرم شمال الضفة الغربية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مخيم المدينة لليوم الـ 30، مخلفا دمارا كبيرا في المنازل والبنية التحتية، وتشريد 12 ألف فلسطيني.

وذكر سلامة الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم، في بيان صحفي، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتل مخيم طولكرم وتحاصره لليوم الثلاثين على التوالي وتشرد أهله تحت تهديد السلاح"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "ما زالت هذه القوات (الإسرائيلية) تعيث فسادا في بيوت وشوارع وأزقة المخيم وكافة مرافقه".

وبحسب سلامة، "قامت قوات الاحتلال بشق شارع اخترق عمق 4 حارات في مخيم طولكرم، ابتداء من حارة البلاونة مرورا بحارة الحمام وحارة السوالمة وصولا حارة الخدمات على شارع ذنابة".

وأوضح أن ذلك "أدى إلى هدم 26 بناية ودفنها بشكل كامل وإلحاق الأضرار الجسيمة بكل ما هو حولها من بنايات ومرافق".

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