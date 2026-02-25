الوفد الإيراني يصل جنيف لإجراء مباحثات مع أمريكا غدا

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوفد المرافق له إلى جنيف اليوم الأربعاء، حيث سيلتقون بمسئولين أمريكيين يقودهم المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومن المقرر أن تلتقي إيران والولايات المتحدة يوم الخميس، في جولة ثالثة من المحادثات بوساطة عمانية، وهي وسيط قديم بين طهران والغرب.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الهدف من العمل العسكري المحتمل هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فليس من الواضح ما إذا كانت الضربات المحدودة ستنجح.

وإذا كان الهدف هو الإطاحة بقادة إيران، فمن المرجح أن يلزم ذلك الولايات المتحدة بحملة عسكرية أكبر وأطول.

ولم تظهر أي علامة علنية على التخطيط لما سيأتي بعد ذلك، بما في ذلك احتمال حدوث فوضى في إيران.





