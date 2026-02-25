محافظ بورسعيد: التنسيق مع هيئة قضايا الدولة ركيزة لحماية المال العام

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المستشار أحمد موسي رئيس فرع بورسعيد ثاني، والمستشار حسن الدميري رئيس فرع بورسعيد أول بهيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق لهما، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بهذه الزيارة معربا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية وهيئة قضايا الدولة بما يحقق الصالح العام ويسهم في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

ومن جانبه أعرب مستشاري هيئة قضايا الدولة عن خالص تهانيهم لمحافظ بورسعيد، مؤكدين حرصهم على تعزيز أواصر التعاون مع المحافظة خلال المرحلة المقبلة وتقديم كل أوجه الدعم القانوني بما يسهم في تحقيق الانضباط الإداري ودعم مسيرة العمل بمحافظة بورسعيد.