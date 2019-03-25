الصين وسنغافورة تتطلعان لتعزيز التعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق»

أعربت الصين وسنغافورة اليوم الاثنين، عن تطلعهما إلى تعاون أوثق في البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" ومجالات أخرى.

وقالت نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) سون تشون لان –في تصريحات خلال لقائها نائب رئيس وزراء سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام في بكين– إن الصين وسنغافورة تتمتعان بقوة دافعة سليمة في تنمية العلاقات الثنائية، وهو ما ظهر في التبادلات الوثيقة رفيعة المستوى، والثقة السياسية المشتركة العميقة، والتعاون العملي المثمر، وتبادلات الأفراد، والتبادلات الثقافية الحيوية والمتنوعة.

وأضافت تشون لان أن الصين تقدر كثيرا تنمية العلاقات بين الصين وسنغافورة، وأن بكين مستعدة للعمل مع سنغافورة لتعميق التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتوسيع التبادلات والتعاون في مجالات مختلفة، من بينها: التعليم والثقافة والسياحة وتعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بضمان رفاه الأفراد، بهدف دعم العلاقات الثنائية إلى مدى أبعد.

من جانبه، قال شانموجاراتنام إن سنغافورة تولي أهمية لتطوير التعاون الودي مع الصين، وترغب في المشاركة في بناء "الحزام والطريق"، وتعميق التعاون الثنائي في التعليم والرعاية الطبية والحوكمة الاجتماعية ومجالات أخرى.