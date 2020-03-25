

القيادة هي أن تكون الشخص المتحكم في مهام وأعمال المؤسسة التي تعمل بها، وقال الرئيس السادس للولايات المتحدة، جون كوينسي آدامز، ذات مرة: "إذا كانت تصرفاتك تُلهم الآخرين على أن يحلموا ويتعلموا ويفعلوا أكثر، فأنت قائد".



وفي هذا العصر، زاد سوق المنافسة وأصبح من المهم أن تمتلك صفاتّا قيادية إذا كنت تريد أن تنمو بشكل مهني في المؤسسة التي تعمل بها.



وفي هذا التقرير، تستعرض "الشروق" 3 صفات يجب أن يتحلى بها القائد في عمله، وفقا لما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".



• الحب:



"الحب" يمكن أن يوحد الأشخاص في فريق، ويساعد على بناء الثقة بينهم، فالقليل من اللطف أو الحب من قبل القائد، يمكن أن يقطع طريقا طويلا لجعل الموظفين أفضل وأكثر إنتاجية.



• الاستماع:



يلقي معظم القادة خطابات جيدة تجذب الملايين نحوهم، لكن هناك مهارة أخرى أقوى من الكلمات المنطوقة، وهي الاستماع الفعّال؛ فالقائد الجيد يشجع الأشخاص دائمًا على الانفتاح والتعبير عن آرائهم.



• النظر للأمام:



القائد المجتهد يعرف كيف يقود الآخرين في أوقات الأزمات، فشجاعتهم في تحقيق نجاح عند الضرورة؛ تُميزهم عن المديرين والرؤساء في المكتب.