الصحة التونسية: 681 ألفا و821 شخصا سجلوا بمنظومة التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس، أن عدد الذين قاموا بالتسجيل في منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس "كورونا" بلغ حتى الآن 681 ألفا و821 شخصا.

وأضافت "الصحة التونسية" - في بيان اليوم - أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح، حتى اليوم الثاني عشر من الحملة، بلغ 26 ألفا و534 شخصا، وذلك وفق الأولويات المرسومة بالاستراتيجية الوطنية للتطعيم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الذين تم تطعيمهم أمس الأربعاء، بلغ 4494 شخصا، في مختلف مراكز التلقيح الـ 25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية التونسية.

كما أكدت وزارة الصحة التونسية أن الأولوية في حملة التطعيم تشمل الإطار الطبي، والعاملين بقطاع الصحة، والأشخاص البالغ عمرهم 75 عاما فأكثر.