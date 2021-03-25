مسؤول أمريكي رفيع: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، الخميس، وفقًا لتقييم استخباراتي، حسبما قال مسؤول أمريكي رفيع لشبكة «CNN».

وحسبما نشرته الشبكة، مساء الأربعاء، فإنه لا يزال مجتمع الاستخبارات والجيش الأمريكي يحلل البيانات من تجربة الإطلاق لتحديد نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه وإلى أي مدى ذهب.

وتتعقب الولايات المتحدة جميع تجارب الأسلحة الكورية الشمالية من خلال الرادار والأقمار الصناعية.

والأقمار الصناعية الأمريكية قادرة على اكتشاف الإشارات الحرارية لإطلاق صاروخ على الفور تقريبًا، ولا يُعرف بعد ما إذا كانت الصواريخ قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM).

كان خفر السواحل الياباني حذر السفن من أن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخًا باليستيًا، وأن تراقب الحطام المتساقط. وتم إصدار التحذير للسفن في الساعة السادسة و9 دقائق مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وفقًا لخفر السواحل الياباني.

كما قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، للصحفيين، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية.

وفي وقت سابق، أجرت كوريا الشمالية أول اختبار للأسلحة منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وفقًا لـ3 مسؤولين أميركيين، حيث اختبرت صاروخين في خطوة.

بينما قلل كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية من أهميتها، وضحك بايدن عند سؤاله عن اختبار كوريا الشمالية لصاروخ.