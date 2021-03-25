محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعَ مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور سيد محمود السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة موقف العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز، مهيباََ بالمواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل إنتهاء المهلة المقررة للتصالح نهاية مارس الجاري.

ووجه ببدء حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تم توجيه إنذارات لأصحابها من قبل، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم أو عدم إستكمال سداد الرسوم المستحقة.

من ناحية أخرى، وجه الزملوط بعرض تقرير شهري عن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة، ومتابعة سير العمل وتيسير الإجراءات للإنتهاء من أعمال التطوير بالتوقيتات المحددة.