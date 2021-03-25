الجيش اليمني يحرر مواقع بالقبيطة شمالي محافظة لحج

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش أفشلت هجوماً شنته مليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة القبيطة وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير تباب الكرب المطلة على منطقة المغنية بالقرب من جبل جالس الاستراتيجي.

وأسفرت المعارك عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 15 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد الجيش عددًا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.