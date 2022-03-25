الاحتفال باليوم العالمي للمياه بقصر ثقافة الإسماعيلية

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه في الاحتفال باليوم العالمي للمياه، والذي أقيم في قصر ثقافة الإسماعيلية تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

جاء ذلك بحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ للمعرض الفنى للوحات وأعمال فنية لطلاب المدارس بالإسماعيلية، في إطار المبادرات التي تنفذها فرق التوعية على مستوى المحافظة ولوحات جدارية عن ترشيد استهلاك المياه.

وقدم المحافظ الهدايا لأطفال المدارس المشاركين بالمعرض، بجانب ذلك تم تقديم محتوى إعلامى عن أهمية المياه، بالإضافة إلى عرض تقديمى عن اليوم العالم للمياه قدمه الدكتور كمال غضديف أستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس، وعرض فنى لطالبات مدرسة الإعلام الرسمية للغات.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن هذا الملتقى هو أحد الصور الرائعة التى تبنتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة للاحتفال باليوم العالمي للمياه الموافق ٢٢ مارس من كل عام حيث تحظى قضية ترشيد استهلاك المياه باهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها بنشر الوعي المائي بين جموع المواطنين وضرورة الحفاظ على هذا المورد الثمين من خلال انطلاق الحملات التوعوية بمشاركة وزارات الثقافة والتنمية المحلية والأوقاف والتربية والتعليم والتضامن الأجتماعي والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، هذا وخصصت وزارة الأوقاف الدروس الدينية طوال الأسبوع عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وأشار الي أن الكنائس خصصت جزء من عظة الأحد عن ضرورة الحفاظ على المياه، وفى إطار الاحتفال بيوم المياه العالمى تم تنفيذ أنشطة توعوية على مدار الاسبوع مع الأطفال فى المدارس وورش سباكة مع السيدات وحملات طرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى والرائدات الريفيات وأنشطة توعوية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأه ومركز النيل للإعلام.

اختتمت فعاليات الاحتفال بإهداء اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة درع الشركة إلى اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، كما تم تكريم الطلبة الفائزين من محافظة الإسماعيلية فى المسابقة الفنية التى أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاءت الفعاليات بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثانى الميدانى، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الأزهر والكنيسة.