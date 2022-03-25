رفع مياه الأمطار بمدن وقرى كفر الشيخ واستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار التي شهدتها خلال الـ48 ساعة الماضية، وتواجد رؤساء المدن والوحدات المحلية بالشوارع والأحياء لمتابعة رفع مياه الأمطار؛ تيسيراً للحركة المرورية.

وتابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، ورفع بواقي مياه الأمطار ببعض المناطق المنخفضة والقيام بحملات نظافة بحي جنوب وحي شمال لرفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل، ورفع المتولد اليومي من القمامة ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، رفع مياه الأمطار من الشوارع، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، استكمالاً لمنظومة النظافة والإنارة الدورية التي تقوم بها المدينة والوحدات القروية بنطاق مركز بيلا، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، رفع مجلس مدينة بيلا، التراكمات والقمامة بشوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة، لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدينة، ونقل كافة المخلفات والتراكمات، وصيانة وإصلاح واستكمال إنارة عدد من الشوارع والطرق ببعض القرى، فضلًا عن متابعة صيانة التيار العالى لمحول مدرسة الإعدادية بسريوة الكبرى التابعة لقرية الشطوط.

كما أشرف على سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، رفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء وحول المدارس والمصالح الحكومية، كما تابع أعمال النظافة اليومية.

وتابع شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رفع تراكمات المياه من شوارع سيدي سالم، ورفع كفاءة الإنارة، وأعمال النظافة اليومية بقرى وأحياء سيدي سالم.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق الدولي، ورفع وشفط وسحب المياه وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، وسحب المياة لسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصاً على سلامتهم والتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي.