ضبط مخزن مواد غذائية فاسدة فى التجمع الخامس

ضبطت مباحث التموين صاحب مخزن مواد غذائية فى التجمع الخامس لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن المواد الغذائية وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، وبدون ترخيص ، وعثر بداخل المخزن على 2217 عبوة "جبنة – عصير " و2.200 طن أرزو 780 كيلو زيت طعام- 834 كيلو جرام "مكرونة، عدس، فول"- 400 كيلو جرام سكر- 5400 قطعة حلاوة طحينية- 1200 زجاجة مياه معدنية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.