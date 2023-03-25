أعلن سفير إسبانيا لدى كييف ريكاردو لوبيز، أن الحكومة الإسبانية ستزود أوكرانيا بمبلغ إضافي قدره 5ر14 مليون يورو لمواصلة تطوير برنامج الأمن الغذائي العالمي.



وقال لوبيز - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن العملية العسكرية الروسية كان لها تأثيرا كبيرا على الدول الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك قد يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.. مؤكدا أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.



وكان رئيس وزراء إسبانيا أعلن، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أن إسبانيا ستقدم أكثر من 236 مليون يورو لتنفيذ هذا البرنامج.



ومن المقرر أيضا، أن ترسل وزارة الدفاع الإسبانية أول ست دبابات من طراز "ليبوبارد 2 أيه 4" إلى أوكرانيا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.