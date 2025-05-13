الصحة العالمية: السودان يواجه أسوأ أزمة جوع في العالم من حيث الحجم

• بلخي: نحو 24.6 مليون شخص سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي هذا الشهر

قالت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لا تزال الهجمات على المدنيين والبنى الصحية الأساسية في السودان مستمرة، وهرب أكثر من 400 ألف شخص من أعمال العنف المتجدد في مخيمات الفاشر وزمزم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ اليوم، للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للحديث عن الأوضاع الطارئة في الاقليم.

وأضافت بلخي، أن السودان يواجه أسوأ أزمة جوع في العالم من حيث الحجم، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 24.6 مليون شخص سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي هذا الشهر، منهم 770 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأشارت المديرة الاقليمية للصحة العالمية، إلى أن المنظمة تواصل تقديم الدعم إلى 136 مركزا إسعافيا تغذويا قدم خدماته إلى 8000 طفل هذا العام، وتسليم الإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الملحة.

ولفتت إلى أن المنظمة نشرت فرقا وإمدادات لمساعدة السلطات على مكافحة الكوليرا، التي أودت بحياة أكثر من 1600 شخص في 12 ولاية.