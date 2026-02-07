يحلّ الأهلي ضيفًا على نظيره شبيبة القبائل، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة متأثرًا بتعادلين متتاليين، الأول أمام يانج أفريكانز بهدف لمثله في دوري الأبطال، والثاني محليًا بالنتيجة ذاتها أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لمصالحة الجماهير، والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بـ5 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على الجيش الملكي صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل شبيبة القبائل الترتيب برصيد نقطتين.

ويفتقد الأهلي خلال اللقاء لجهود عنصرين مؤثرين، إمام عاشور بسبب الإيقاف، وأحمد سيد «زيزو» بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، ما يقلّص الخيارات الهجومية أمام الجهاز الفني، رغم توافر عناصر بارزة مثل محمود حسن «تريزيجيه» وأشرف بن شرقي وحسين الشحات، إلا أن ضغط المباريات يجعل لكل لاعب أهميته داخل التشكيل.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، التقى الأهلي وشبيبة القبائل في 7 مباريات سابقة بدوري أبطال إفريقيا، رجحت كفة الفريق الجزائري خلالها؛ إذ حقق 3 انتصارات مقابل فوزين للأهلي، بينما حسم التعادل مواجهتين.

وسجّل لاعبو شبيبة القبائل 11 هدفًا في شباك الأهلي، مقابل 9 أهداف للمارد الأحمر، ما يمنح مواجهة الليلة طابعًا ثأريًا للأهلي، الساعي لمعادلة كفة التاريخ وتحقيق انتصار يعزّز حظوظه القارية.