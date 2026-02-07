صالح جمعة: إمام عاشور يشعر بأنه مظلوم وغير مُقدَّر ماديًا في الأهلي

أزاح صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، الستار عن كواليس جلسته مع إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك في أعقاب أزمته الأخيرة مع إدارة النادي.

وكان عاشور قد تخلف عن مرافقة بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ليُوقع عليه النادي عقوبة مالية بلغت مليونًا ونصف المليون جنيه، مع إيقافه لمدة أسبوعين.

وأوضح جمعة، في برنامج «الكورة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر 2»، أنه التقى اللاعب مؤخرًا على مائدة عشاء بدعوة من محمود كهربا، مشيرًا إلى أن الحديث تطرق إلى تفاصيل الأزمة، قائلًا: «الجميع حزين من دخول إمام في مرحلة صعبة، خاصة أنه ينتظره مشوار مهم مع المنتخب، يتقدمه كأس العالم».

وأضاف: «بعض القرارات التي يتخذها حاليًا مررتُ بتجارب مشابهة لها، وكانت لها انعكاسات سلبية عليّ».

وتابع: «إمام لديه طموحات خاصة داخل الأهلي لم يعلنها إعلاميًا، لكن النادي يعلمها جيدًا، وهو يشعر بعدم الإنصاف، ويرى أنه من أفضل اللاعبين في مصر، ولا يحصل على التقدير المادي الذي يتطلع إليه».

وواصل: «يتمنى أن يحظى بمعاملة أفضل، ويحتاج إلى جلسات احتواء، كما يشعر أحيانًا بوجود فجوة بينه وبين زملائه، رغم إيمانه بأنه أحد أبرز عناصر الفريق».

وأشار جمعة إلى تلقي عاشور عروضًا مالية مغرية، مضيفًا: «لديه عروض قوية، ويرغب في التعاون، لكنه في النهاية يضع مستقبله في المقام الأول».

واختتم تصريحاته قائلًا: «نصحته بعدم الدخول في أي صدام مع جمهور الأهلي تحديدًا، لأن الجميع يدرك أن الأهلي يظل فوق أي فرد، وأن مصلحة الفريق تعلو على أي لاعب».