يلتقي النادي الأهلي مع مستضيفه سيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب مجموعة التتويج، برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطتين أمام بيراميدز أقرب ملاحقيه، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 31 نقطة.

وتقدم «الشروق» متابعة لحظية لأحداث المباراة في السطور التالية:-

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية وإمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، خالد عبدالفتاح، نيتس جراديشار، حسين الشحات، أشرف داري، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، علي معلول وأحمد رضا.

ويدخل سيراميكا كليوباترا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري

خط الوسط: محمد توني، محمد رضا بوبو وأحمد بلحاج.

الهجوم: محمود زلاكة، إسلام عيسى وفاخري لاكاي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو، حسين السيد، يوسف عفيفي، عمرو قلاوة، محمد رضا، حسين حسني وأيمن موكا، مازن ياسر ومروان عثمان.