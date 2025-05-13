الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة لبحث تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن الوفد الإسرائيلي وصل إلى الدوحة مساء الثلاثاء، لبحث تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقرر رئيس حكمة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة القطرية الثلاثاء، لبحث خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وجاء قرار نتنياهو، إثر اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وبعد لقائه بويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة هناك على الأقل حتّى الخميس، ويضم نائب رئيس الشاباك ومنسق شئون الأسرى والمفقودين جال هيرش، ومستشار نتنياهو للشئون السياسية أوفير بيلك، وممثلون عن الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان).

وخلال لقائهما، حث ويتكوف نتنياهو على مواصلة المفاوضات حول مقترحه. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسئولين أمريكيين أن «واشنطن لن تتنازل أمام نتنياهو، وهي مصرّة على وقف الحرب».