خامس ولاية أمريكية تقنن الإعدام رميا بالرصاص بسبب نقص أدوية الحقن المميتة

وقع حاكم ولاية أيداهو الأمريكية براد ليتل، تشريعاً جديدًا يتيح اللجوء للإعدام رمياً بالرصاص؛ ما يجعلها خامس ولاية في البلاد؛ تسمح بهذه الطريقة في الإعدام، على أن يبدأ تنفيذ القانون الجديد في أول يوليو المقبل.

وقال ليتل - في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك مويل - إنه اختار التوقيع على مشروع القانون لتمكين سلطات ولاية أيداهو من تنفيذ عقوبة الإعدام بنجاح عند الضرورة في الجرائم "الشنيعة".

وأضاف ليتل -بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم السبت- "بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وتمت إدانتهم في المحكمة، وحُكم عليهم بالإعدام بشكل قانوني، فإن سلطات الولاية مُلزمة باتباع القانون وضمان تنفيذ الأحكام الجنائية القانونية".

وأوضح حاكم ولاية أيداهو أن دعمه لتنفيذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص هو استمرار مساعيه للحصول على المواد الكيميائية اللازمة لتنفيذ الإعدام بالحقن المميت منذ العام الماضي.

ونوهت الصحيفة بأن الولايات الأمريكية مازالت تكافح للحصول على الأدوية اللازمة لإجراء الحقن المميتة بعد أن منعت بعض شركات الأدوية إنتاجها، مشيرة إلى أن ولاية أيداهو قامت في السابق بتأجيل عملية إعدام مقررة بسبب ندرة هذه العقارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 4 ولايات أمريكية أخرى، هي ميسيسيبي ويوتا وأوكلاهوما وساوث كارولينا، بتشريع الإعدام رميا بالرصاص، بسبب نقص أدوية الحقن المميتة.