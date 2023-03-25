شيخ الأزهر: المرأة ليست مخلوقا تابعا للرجل وإنما هي شقيقته

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إنه لم يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس وعشرون عاما فقط حتى صرخ في العالم كله بما أوحاه الله إليه من أن المرأة ليست مخلوقا تابعا للرجل، وإنما هي شقيقة الرجل.



وأضاف شيخ الأزهر - على صفحته على الفيسبوك - إن «النساءُ شقائقُ الرجالِ»، مؤكدا أنه لو لو كان مفضِّلًا أحدًا لفضل النساءَ، وبلَّغ الحاضرَ والغائب أن الموءودة قُتلتْ بلا ذنب، وأن قاتلها جاهل ضال، وخاسر سفيه، وأن عذابًا أليمًا ينتظره طال الأمد أو قَصُر، وأنهى فوضى تعدد الزوجات، وحصر الأمر في أربع فقط، وبشرط العدل الكامل بينهن، فإن خيف أو ظُنَّ عدمُ العدل فلا مفرَّ من واحدة.



وذكَّر شيخ الأزهر الرجال بصعوبة العدل بين النساء حتى لو حرصوا عليه، كما أنهى فوضى الطلاق وحصره في مرتين اثنتين؛ فإن طلقها الثالثة حَرُمت عليه وبانت منه، شاء أم أبى، ولا تحل له إلا بعد الزواج من غيره وطلاقِها من ذلك الغير، ثم أعلن حقها في الميراث، وحقها في اختيار الزوج، وحقها في التعلُّم والتعليم، وحقها في أن تستقل بذمةٍ ماليةٍ لا يجوز للزوج أن يمسها إلا بطِيب خاطر منها، وأمر بمعاشرتها بالمعروف، ونادى بمساواتها بالرجل، اللهم إلا في المواطن التي تنقلب فيها المساواة ظلمًا وفحشًا.