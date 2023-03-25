 حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين في الهرم - بوابة الشروق
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حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين في الهرم

مصطفى بكر
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 3:54 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 3:54 م

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المواطنين في الهرم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في منطقة الهرم.

وردت بلاغات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من مواطنين بتعرضهم للسرقة على يد شخصين يستقلان دراجة نارية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين صحة البلاغات وقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


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