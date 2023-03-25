صدت القوات الأوكرانية 59 هجوما للقوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ركزت القوات الروسية عملياتها الهجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك، وقد صدت قواتنا 59 هجوما هناك خلال الساعات الـ24 الماضية".



وذكر أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية شنت 17 غارة على مناطق روسية، حيث أسقط المدافعون الأوكرانيون طائرة مروحية من طراز "مي-24"، وست طائرات بدون طيار من مختلف الأنواع.



وبدورها، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقعين قياديين وأربع مناطق تمركز للقوات الروسية ونظامين للصواريخ المضادة للطائرات ومستودع ذخيرة ووحدة مدفعية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ذاكرا أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة على روسيا، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.