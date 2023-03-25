 حنان مطاوع: جلسة مع خالد يوسف أقنعتني بالمشاركة في مسلسل سره الباتع - بوابة الشروق
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حنان مطاوع: جلسة مع خالد يوسف أقنعتني بالمشاركة في مسلسل سره الباتع

خالد يوسف
خالد يوسف

نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 4:48 ص | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 4:48 ص

كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل دورها في مسلسل "سره الباتع"، وأحداث الحقبة التي تشارك فيها في المسلسل.

وقال حنان مطاوع خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، إن دورها في مسلسل سره الباتع يختلف تماما عن دورها في مسلسل وعود سخية.

وأضافت أنه رغم فارق السيناريو بين المسلسلين، إلا أنها وافقت على المشاركة.

وأوضحت أنها في البداية رفضت المشاركة في مسلسل سره الباتع، لكن بعد جلوسها مع المخرج خالد يوسف أقنعها بالمشاركة، كما أن العمل يعد عملا وطنيا.

وأشارت إلى أن المخرج خالد يوسف يقدم عملا دراميا تاريخيا عربيا في مسلسل سره الباتع، ويعد الأقوى دراميا في الوطن العربي، وفق قولها.

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