سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رشقة صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض صاروخين من أصل ثمانية أطلقت من غزة باتجاه أسدود التي دوت فيها صفارات الإنذار.

#عاجل كتائب القسام تقصف "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين pic.twitter.com/sQaqspKn8j — بلال نزار ريان (@BelalNezar) March 25, 2024

يأتي هذا فيما تحدثت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن أن الدفعة الصاروخية باتجاه أسدود أطلقت من وسط قطاع غزة.

يُذكر أن وقف إطلاق الصواريخ من غزة هو أحد أهداف الحرب الفاشلة التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

لكن رغم مرور أكثر من 170 يوما على العدوان على غزة، فشل جيش الاحتلال في وضع حد هذه الضربات الصاروخية.