مدرب أوكرانيا: التأهل ليورو 2024 يثبت أننا على قيد الحياة

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يبقى منتخب أوكرانيا على بعد فوز واحد يؤهله للمشاركة في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.

وقال سيرهي ريبروف مدرب منتخب أوكرانيا عقب الفوز على البوسنة والهرسك 1/2 في قبل نهائي ملحق التصفيات "الصواريخ تتطاير علينا يوميا، ومهمتنا أن نثبت أننا على قيد الحياة ونكافح ضد الروس، ونحتاج إلى دعم أوروبا".

ويلتقي منتخب أوكرانيا مع أيسلندا غدا الثلاثاء في مدينة فروتسواف البولندية لحجز أحد المقاعد الثلاثة المتبقية لبطولة يورو 2024 التي ستقام خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 يوليو.

ويعتقد مدرب أوكرانيا أن كرة القدم هي مؤشر الحياة في زمن الحرب، قائلا "المباراة الأخيرة أظهرت شخصية لاعبينا وشعبنا".

من جانبه، أكد لاعب الوسط هيورهي سوداكوف أن المهمة الرياضية لم تنته بعد وقال "في مثل هذه الأوقات العصيبة، سيكون التأهل لبطولة أمم أوروبا مهما لإسعاد شعبنا".

وبسبب الحرب فإن منتخب أوكرانيا لا يلعب مبارياته على أرضه ولكنه ينتظر مساندة جماهيرية كبيرة في بولندا خلال مواجهة أيسلندا.

وتبقى بولندا هي الدولة التي استقبلت أكبر عدد من لاجئي أوكرانيا منذ بداية الحرب عام 2022 وفقا لتقديرات الامم المتحدة.

وأكد ريبروف مدرب أوكرانيا "أثق أن الملعب سيكون ممتلئا بجماهيرنا، فالجميع ينتظر هذه المباراة".