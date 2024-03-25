إيجا شفيونتيك تتأهل للدور الرابع في بطولة ميامي لتنس السيدات

تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا للدور الرابع في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، فجر اليوم الإثنين.
وتأهلت شفيونتيك بعدما قلبت تأخرها في المجموعة الأولى أمام التشيكية ليندا نيسكوفا بنتيجة 6 / 7 (7 / 9) إلى فوز بمجموعتين بنتيجة 6 / 4 و6 / 4.
وستلعب شفيونتيك في الدور الرابع ضد الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.
وفي وقت سابق فازت الأمريكية دانييلا كولينز على الروسية إلينا أفانيسيان بنتيجة 2/صفر في المجموعات، بينما أطاحت الفرنسية كارولين جارسيا باليابانية ناومي أوساكا بنتيجة 7 / 6 و7 / 5.
وتأهلت كارولين جارسيا لمواجهة الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة للبطولة.