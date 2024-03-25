إيجا شفيونتيك تتأهل للدور الرابع في بطولة ميامي لتنس السيدات

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تأهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا للدور الرابع في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، فجر اليوم الإثنين.

وتأهلت شفيونتيك بعدما قلبت تأخرها في المجموعة الأولى أمام التشيكية ليندا نيسكوفا بنتيجة 6 / 7 (7 / 9) إلى فوز بمجموعتين بنتيجة 6 / 4 و6 / 4.

وستلعب شفيونتيك في الدور الرابع ضد الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.

وفي وقت سابق فازت الأمريكية دانييلا كولينز على الروسية إلينا أفانيسيان بنتيجة 2/صفر في المجموعات، بينما أطاحت الفرنسية كارولين جارسيا باليابانية ناومي أوساكا بنتيجة 7 / 6 و7 / 5.

وتأهلت كارولين جارسيا لمواجهة الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة للبطولة.