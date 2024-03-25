وزير خارجية إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي: لن نوقف إطلاق النار في غزة

تحدى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المجتمع الدولي وذلك بعد صور قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، مساء اليوم الاثنين.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «لن نوقف إطلاق النار، بل سندمر حماس ونواصل القتال حتى عودة آخر المحتجزين إلى الوطن».



وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).



والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.



ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.