المفوضية الأوروبية تعتزم التحقيق مع شركات إلكترونية

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إنها سوف تجري تحقيقا في شبهات انتهاكات شركات أبل وميتا وألفابيت المالكة لجوجل لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ(حراس البوابات).

ويعد هذا التحقيق هو الأول بخصوص عدم الامتثال بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في 7 مارس وينظم سلوك الشركات التي تعتبرها المفوضية "حراس بوابات" في الاقتصاد الرقمي.

ويشير وصف "حارس البوابة" إلى شركة تتمتع بمكانة قوية وراسخة في الاقتصاد الرقمي للاتحاد الأوروبي، وتعمل كوسيط بين العديد من المستخدمين والشركات.

وتتعلق التحقيقات بخصوص ألفابيت وأبل بحدوث عدم امتثال مشتبه به لبند في قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي يتطلب من حراس البوابة "توجيه" العملاء إلى العروض خارج متاجر التطبيقات الخاصة بهم مجانا.

ويتم التحقيق مع شركة ميتا بشأن سياستها التي تطلب من المستخدمين الاختيار بين الدفع مقابل استخدام خدماتها أو الموافقة على السماح بمشاركة بياناتهم الشخصية بين خدمات الشركة.