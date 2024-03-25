فيديو لرعب وهروب المستوطنين بأسدود بعد صواريخ انطلقت من غزة

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بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة تُظهر لحظة انطلاق صفارات الإنذار في أسدود بعد انطلاق صواريخ من غزة.

وشوهد المستوطنون وهم في حالة هلع وفرار، بعدما تزامنت الرشقة الصاروخية مع احتفالهم بما يعرف بعيد المساخر.

وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رشقة صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض صاروخين من أصل ثمانية أطلقت من غزة باتجاه أسدود التي دوت فيها صفارات الإنذار.

يأتي هذا فيما تحدثت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن أن الدفعة الصاروخية باتجاه أسدود أطلقت من وسط قطاع غزة.

يُذكر أن وقف إطلاق الصواريخ من غزة هو أحد أهداف الحرب الفاشلة التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

لكن رغم مرور أكثر من 170 يوما على العدوان على غزة، فشل جيش الاحتلال في وضع حد هذه الضربات الصاروخية.

#شاهد | لحظة انطلاق صفارات الإنذار في أسدود وسط احتفال المستوطنين بما يعرف بعيد المساخر pic.twitter.com/JlHjRorudy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 25, 2024