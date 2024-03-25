أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «عتبات البهجة» خلال شهر رمضان المبارك، قائلة إنه «مسلسل اجتماعي بسيط وعميق؛ يناسب كل البيوت والأعمار، ويناقش قضايا الشباب وقضايا الناس العادية والسعي وراء لقمة العيش».

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، مساء الأحد، إنها من عشاق الفنان يحيى الفخراني، مضيفة: «أحبه على المستوى الشخصي وأحبه كفنان، وطول عمري أشاهده وأتعلم منه، هو مدرسة في حد ذاته، وأكيد سعدت وتشرفت بالعمل معه».

وأشارت إلى أن شخصية «نعناعة» التي تقدمها في العمل تركت بصمة لدى الجمهور، معربة عن سعادتها بتفاعل الجمهور معها وحبها للشخصية.

وأضافت: «يهمني أسمع كلام الناس إني مختلفة، ده شيء كنت بشتغل عليه طول الوقت، ونعناعة مش شبه أي شخصية شعبية أنا عملتها قبل كده».

ولفتت إلى أنها كانت حريصة في أن تكون «نعناعة» مختلفة عن شخصية «مراسي» في مسلسل «بابا المجال»، و«دميانة» في «عملة نادرة»، عن طريق تغيير نبرة الصوت ولغة الجسد والشكل.

وعن ظهورها بدون مكياج ضمن أحداث المسلسل، عقبت: «آخر همي ولا أفكر في الأمر، الشخصية أهم حاجة عندي، لو محتاجة مكياج أحط أحلى مكياج، لو متنفعش يكون حاطة مكياج تبقى بدون مكياج.. مينفعش تبقى ست شقيانة في الشارع وحاطة كريم أساس، الموضوع مش منطقي».

مسلسل «عتبات البهجة» المكون من 15 حلقة، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فكرة الأمل والبحث عن السعادة.

ويلعب «الفخراني» في المسلسل دور وكيل وزارة الصناعة المتقاعد، وخلال الأحداث يصر على أن يأخذ حقه من صاحبة الكشك شريكته «نعناعة» التي تلعب دورها جومانا.