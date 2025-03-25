ترامب يعلق على تسريبات ذا أتلانتيك: لم يكن لها أي تأثير

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مساندة مستشاره للأمن القومي مايك والتز، وذلك بعد واقعة إضافة رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» إلى مجموعة دردشة سرية تناقش خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن.

وقال ترامب، في مداخلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي نيوز»، مساء الثلاثاء: «لقد تعلم مايكل والتز درسًا، وهو رجل طيب».

وأمس الاثنين، كشف رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» جيفري جولدبرج، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق «سيجنال» تضم كبار مسئولي إدارة ترامب؛ يناقشون خلالها خططا عسكرية سرية للهجوم على الحوثيين في اليمن.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، وشارك فيها وزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، واستخدمت منصة «سيجنال» التي تحذف رسائلها تلقائيا، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك قانون السجلات الرئاسية.

وأشار ترامب، إلى أن وجود جولدبرج في المجموعة «لم يكن له أي تأثير على الإطلاق» على العملية العسكرية في اليمن.

وبسؤاله عن كيفية إضافة رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» إلى المجموعة، أوضح الرئيس الأمريكي، أن أحد مساعدي مستشاره للأمن القومي السبب في ذلك.

وأعرب ترامب عن ثقته بفريقه، قائلًا إنه لم يشعر بالإحباط من الأحداث التي سبقت نشر «ذا أتلانتيك» للخبر.

وأكد أن «إدراج الصحفي في المحادثة الخاصة كان الخلل الوحيد خلال شهرين»، واصفًا إياه بأنه «حدث غير خطير».