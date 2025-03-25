ارتفاع أسعار النفط مع اعتزام ترامب فرض رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع ملموس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات الدول التي تشتري النفط والغاز الطبيعي من فنزويلا.

كما تم منح شركة النفط الأمريكية شيفرون مهلة حتى نهاية مايو المقبل لإنهاء نشاطها في فنزويلا، في حين كان ترامب قد منح الشركة في البداية مهلة لمدة شهر اعتبارا من 4 مارس الحالي لتصفية أعمالها هناك.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 83ر0 دولار أي بنسبة 22ر1% إلى 11ر69 دولار للبرميل تسليم مايو/أيار المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 89ر0 دولار أي بنسبة 25ر1% إلى 50ر72 دولار للبرميل تسليم مايو/أيار.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، تستهدف عدة كيانات ومنها مصفاة نفط صينية من المصافي المعروفة باسم "مصفاة الشاي" وهي مصاف خاصة صينية وتعتبر مشتري أساسي للنفط الإيراني. كما شملت العقوبات سفنا تنقل النفط الإيراني إلى هذه المصافي.

في الوقت نفسه، فإن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات الدول المستوردة للنفط الفنزويلي سيضر بشكل أساسي الصين التي تعتبر أكبر مستورد للخام الفنزويلي. ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اشترت الصين في 2023 حوالي 68% من صادرات النفط الفنزويلي. ووفقا لهذه البيانات فإن إسبانيا وروسيا وسنغافورة وفيتنام من بين الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.