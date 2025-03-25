اندلاع احتجاجات في إسرائيل لدى موافقة الحكومة على موازنة 2025

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وافق البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على الموازنة الوطنية لعام 2025، ليضمن بذلك بقاء الحكومة اليمينية الدينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء التصويت النهائي بموافقة 66 نائبا مقابل رفض 52 نائبا فيما وصفته صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه "يمثل إنجازا كبيرا للحكومة الائتلافية".

وكان يتعين أن تتم الموافقة على الموازنة بحلول نهاية الشهر، وإلا كان سيتم حل البرلمان تلقائيا والدعوة لإجراء انتخابات.

وبحسب الكنيست، يبلغ إجمالي الموازنة حوالي 756 مليار شيكل (210 مليار دولار)، يمثل الإنفاق الدفاعي 110 مليار شيكل منها.

وتحدث زعيم المعارضة يائير لبيد أثناء القراءة النهائية واصفا الموازنة بأنها "أكبر سرقة في تاريخ البلاد" مشيرا إلى أنها جاءت على حساب الطبقة الوسطى الإسرائيلية.

وأعقب التصويت نقاشا استمر 15 ساعة صاحبته مظاهرات لمئات المحتجين المناهضين للحكومة خارج مباني البرلمان في القدس.

وأفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي بوقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن وأعلنت الشرطة احتجاز ستة أشخاص.