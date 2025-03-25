الحوثيون: مستمرون في عمليات إسناد غزة مهما كانت التبعات

توعدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن ، اليوم الثلاثاء، بمواصلة عملياتها الهجومية إسنادا لغزة في مواجهة إسرائيل مهما كانت التبعات.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط في خطاب تابعته (د. ب. أ) "موقفنا واضح وثابت في مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يتغيّر حتى وقف العدوان، ورفع الحصار مهما كانت التبعات ومهما كانت النتائج، ولدينا من الخيارات ما يدفع عن بلدنا تجاوز أي متغطرس، وسنعلن عنها عند اللزوم".

وشدد المسؤول الحوثي قائلا "لن يثنينا العدوان الأمريكي بكل أشكاله، عن الاستمرار في تلك المساندة التي كشفت صوابية موقفنا، وحقيقة التوحش والإجرام الأمريكي، وتسقط كل ادعاءات وشعارات الحرية والحقوق عن هذا العدو أمام العالم وأمام أبناء شعبنا".

وأردف " شرفنا الله في هذه الليالي الرمضانية، بالاستمرار بمشاركة إخواننا في فلسطين بقيادة غزة الإسلام والعروبة جهادهم العظيم وتضحياتهم العزيزة التي يقدمونها بسخاء في سبيل الله ودفاعاً عن شرف الأمة المهدور، ومُقدساتها وحقوقِها المغتصبة، وخوض البحر في وجه فرعون العصر أمريكا".

ومضى قائلا" شعب الإيمان والحكمة لن يتأثر ولن يتراجع، بقدر ما يزيده العدوان الأمريكي إصراراً على الصمود، واستمراراً في المساندة والنصرة".

ومنذ أيام يشن الحوثيون ضربات صاروخية ضد مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، عقب فشل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، "مساندة ودعما لغزة"، على حد وصف الجماعة المتحالفة مع إيران.