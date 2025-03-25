رامي عياش يرد على أنباء تهربه من أداء الخدمة العسكرية بالجيش اللبناني

نفى الفنان اللبناني رامي عياش، ما أثير من أنباء عن تهربه من أداء الخدمة العسكرية في جيش بلاده، قائلا إن هذه الأخبار مجرد شائعات وغير صحيحة تمامًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن السبب وراء عدم التحاقه بالخدمة العسكرية يعود إلى كونه كان طالبًا جامعيًا آنذاك.

وأوضح أنه كان يدرس هندسة الديكور بالإضافة إلى دراسته علم النفس لمدة سنة ونصف، مؤكدًا أن القانون اللبناني يعفي من الخدمة العسكرية الإلزامية الطلاب الجامعيين، وكذلك الشخص الذي يخدم شقيقه في الجيش، وهو ما انطبق عليه وقتها.

وعبّر عن حزنه الشديد لعدم تمكنه من أداء الخدمة العسكرية، موضحًا أنا حزين جدًا لعدم أداءه الخدمة العسكرية.

وتابع: «كل أصدقائي في الجيش، وبعضهم وصل إلى رتبة عميد، وكان حلمي أن أتطوع»، منوهًا بأنه لا يعلم من يروج هذه الشائعات بشأن تهربه من أداء الخدمة العسكرية، خاصة أن الجميع كان على علم بأنه كان يدرس خلال تلك الفترة.

