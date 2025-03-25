مسؤولون في إدارة ترامب أرسلوا خطط ضربات باليمن عبر دردشة جماعية

ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" في تقرير نُشر يوم الاثنين أن كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلوا خططا عسكرية لضربات مرتقبة في اليمن عبر دردشة جماعية في تطبيق مراسلة آمن، وكان من بين المشاركين في الدردشة جيفري جولدبرج، رئيس تحرير المجلة.

وأكد مجلس الأمن القومي أن سلسلة الرسائل "تبدو حقيقية"، وفقا للتقرير.

وأضاف جولدبرج أن الرسائل تضمنت "تفاصيل عملياتية حول الضربات القادمة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستستخدمها الولايات المتحدة وترتيب الهجمات".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المعلومات مصنفة سرية، لكنها غالبا ما تكون كذلك، أو على الأقل تُحفظ بسرية لحماية الجنود والأمن العملياتي.

وقال ترامب للصحفيين إنه لم يكن على علم بهذا الخرق المحتمل للبروتوكول.

وصرح السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي، للصحفيين قائلا: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمر وسنعمل على التحقيق فيه بشكل مشترك بين الحزبين".