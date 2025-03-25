توخيل: بيلينجهام كان محظوظا لتفادي الطرد أمام لاتفيا

أقر الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أن لاعبه جود بيلينجهام كان "محظوظا" لتفادي الطرد، خلال فوز الأسود الثلاثة على لاتفيا (3-0) أمس الإثنين في تصفيات مونديال 2026.

وبعد يومين من تصريحه أن بيلينجهام يمكن أن يكون "حساسا للغاية" ويحتاج لضبط أعصابه في الملعب، كان نجم ريال مدريد محظوظا لعدم رؤية البطاقة الحمراء في ملعب ويمبلي.

وبعد حصوله على بطاقة صفراء في الشوط الأول، قام لاعب الوسط الهجومي بتدخل عنيف على رايفيس يوركوفسكيس بعد الإستراحة.

ورد توخيل سريعا بإدخال فيل فودن بدلا من بيلي، لضمان عدم إكمال المباراة منقوصا "كان محظوظا نوعا ما. قررنا فورا عدم المخاطرة وإخراجه".

وبعد تقدمها بهدف ريس جيمس الرائع من ركلة حرة، عانت إنجلترا لإيقاف اللاتفيين بعد استبدال بيلينجهام.

وكاد سوء تصرفه يعرض فريق توخيل لخطر إهدار النقاط، لكن القائد هاري كين، ثم إيبيريتشي إيزي سجلا الهدفين الثاني والثالث وحسما الفوز.

كما أقر توخيل أن فريقه لم يكن مقنعا أمام منتخب أدنى منه 136 مركزا في التصنيف العالمي، بعد فوز غير مقنع أيضا على ألبانيا (2-0) في أول مباراة له الجمعة.

وشرح مدرب بايرن ميونيخ السابق "شاهدنا الكثير من الأمور الجيدة. صنعنا فرصا جيدة. احتجنا إلى ضربة حرة لكسر التعادل. أنا سعيد بشخصية الفريق، الطاقة والرغبة. سنتطور".