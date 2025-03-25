قانونية مستقبل وطن: إعلان الاحتلال إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين يكشف المخطط الخبيث لتفريغ القضية من مضمونها

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن إعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يكشف للعالم المخطط الخبيث لدولة الاحتلال، وأنها تمضي قدمًا نحو تنفيذ هذا المخطط لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد للجميع أن دولة الاحتلال لا تريد استقرار المنطقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وجميع حقوق الإنسان، وذلك وسط صمت كبير من قبل المجتمع الدولي، في الوقت الذي خرقت فيه الهدنة وأعادت الحرب مرة أخرى على قطاع غزة بسلسلة من الغارات التي راح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء العزل.

وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه الخطوة تُضاف إلى سلسلة الهجمات والممارسات الإجرامية لدولة الاحتلال، التي تسعى إلى فرض رؤيتها على أرض الواقع، في خطوة غاشمة وحشية لطمس الهوية الفلسطينية وتفريغ القضية من مضمونها، في تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي ضربت بها دولة الاحتلال عرض الحائط.

وأضاف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية لها موقف واضح وصريح في القضية الفلسطينية، ولن تسمح، قيادةً وشعبًا، بتفريغ القضية من مضمونها، والجميع يقف خلف القيادة السياسية لعدم تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن خطة الإعمار ستتم وأهل غزة على أرضهم، دون تهجير فلسطيني واحد من أرضه.