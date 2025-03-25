يويفا يعاقب نادي رينجرز الأسكتلندي بسبب لافتة عنصرية لجماهيره

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي رينجرز الأسكتلندي اليوم الثلاثاء بسبب رفع جماهيره لافتة عنصرية في المدرجات خلال مواجهة فنربخشة التركي، في بطولة الدوري الأوروبي.

وتم إبلاغ النادي الأسكتلندي بعقوبة أخرى محتملة وهي إغلاق مدرج كوبلاند الشهير لمباراة واحدة في حال تكرار أي سلوك عنصري أو تمييزي خلال عامين.

وقال النادي الأسكتلندي في بيان "يجب أن تكون هذه العقوبة الصارمة بمثابة جرس إنذار لفئة قليلة من الجماهير تشوه سمعة رينجرز".

وبخلاف الإغلاق الجزئي للملعب مع إيقاف التنفيذ، تم تغريم نادي رينجرز 30 ألف يورو (32400 دولار).

وأشار النادي الأسكتلندي في بيانه إلى أنه بصدد إصدار عقوبات بمنع المتورطين في هذه الواقعة من حضور المباريات مدى الحياة.

وأضاف أن الأغاني المحظورة ستعد أيضا عنصرية وتمييزية من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعد مدرج كوبلاند جزءا بارزا من ملعب إيبروكس، ويسمى بمدرج رينجرز.

واصل رينجرز في بيانه أن "الأضرار من هذه العقوبة لا تتوقف فقط على سمعة النادي وموارده المالية بل تشمل أيضا التأثير على فرص الفريق في مباراة أوروبية حاسمة، حيث لن يتمكن آلاف من الأبرياء من حضور مباراة مهمة".

وتأهل رينجرز إلى دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي على حساب فنربخشة التركي بركلات الترجيح.

لكن حادثة اللافتة العنصرية العملاق ألقت بظلالها على إنجاز الفريق، وقال رينجرز في بيانه "من المؤسف أن يواجه النادي عقوبات كبيرة بسبب تصرفات أقلية صغيرة".

وتشمل العقوبات أيضا تغريم رينجرز 4500 يورو (4900 دولار) بسبب رمي الأشياء و8000 يورو أخرى (8650 دولارا) بسبب تجاوزات لاعبيه.