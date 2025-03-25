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يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، عندما يواجه نظيره الياباني ضمن منافسات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة «اليوم» السعودية فإن الأخضر يعاني من عدة غيابات في صفوفه تصل إلى 10 لاعبين.

إذ يعاني هيرفي رينارد مدرب السعودية، من غياب كل من على البليهي وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري وياسر الشهراني وسلمان الفرج وعبدالإله العمري بداعي الإصابة، كذلك صالح الشهري لأسباب فنية.

كما استمرت غيابات المنتخب السعودي في مواجهة اليابان بعد تعرض الثلاثي محمد كنو وحسن كادش وسعود عبدالحميد للإصابة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا برصيد 9 نقاط، بفارق 10 نقاط عن اليابان المتصدرة والتي حسمت مبكرًا وبفارق نقطة وحيدة عن منتخب أستراليا الوصيف.