محافظ جنوب سيناء يجتمع للإعداد لاحتفال بالذكرى الـ37 لعودة طابا

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة برنامج احتفال المحافظة بعيدها القومي والذكرى الـ 37 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء ايهاب مكاوي، السكرتير العام، وممثلي كافة الجهات المعنية.

ووجه محافظ جنوب سيناء بإقامة احتفالية تليق بهذه المناسبة، وتسخير كافة إمكانيات المحافظة للظهور بالمظهر الحضاري اللائق، مؤكدًا أن الاحتفالية ستقام في بداية شهر أبريل المقبل.

وأشار إلى أنه سيقام حفل فنى يحييه أبناء المحافظة، ويتضمن الفن والفلكلور السيناوي، إضافة إلى مراسم رفع العلم لإحياء تلك الذكرى الوطنية الغالية على كل مصري، والتي تعكس إرادة المصريين وعزيمتهم لاسترداد كل شبر من أرض مصر.

وأكد أن ملحمة عودة طابا تجسد وحدة الشعب المصري وقيادته الحكيمة التي استطاعت استعادة هذه البقعة الغالية عبر الدبلوماسية السياسية والقانون الدولي، حتى أصبحت ذكرى رفع العلم المصري على طابا العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.