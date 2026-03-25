أمريكا تسمح ببيع البنزين عالي الإيثانول مؤقتا لخفض الأسعار

أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية، اليوم الأربعاء، اعتزامها السماح مؤقتا ببيع مزيج بنزين عالي الإيثانول على نطاق واسع، في خطوة تأمل أن تسهم في خفض أسعار الوقود للمستهلكين، التي ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الهجمات مع إيران.

وعادةً ما يتم وقف بيع بنزين "إي 15" عالي الإيثانول في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف، بسبب مساهمته في تلوث الهواء الضار.

وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، في بيان: "يطلق الرئيس ترامب العنان للهيمنة الأمريكية على الطاقة، وسيؤدي إجراء اليوم مباشرة إلى خفض أسعار الوقود في محطات التعبئة، كما يعطي إشارة واضحة لزيادة الطلب لمنتجي الوقود الحيوي المحليين".

وأصبح السماح ببيع بنزين "إي 15" خلال الصيف أمرا شائعا في السنوات الأخيرة، ودعا كل من الجمهوريين والديمقراطيين إلى جعله ساريا على مدار العام ودائما لخفض أسعار الوقود، وهو مسموح به بالفعل في بعض الولايات.

وفي ولاية كانساس، طلبت النائبة الديمقراطية شاريس ديفيدز، وحصلت على إعفاءات طارئة للسماح ببيع بنزين "إي 15" لعدة سنوات من إدارة الحماية البيئية في عهد رؤساء من كلا الحزبين.

وهذا الأسبوع، حثت السيناتور الأمريكية آمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ "خطوة فورية بدون تكلفة" للحد من ارتفاع تكاليف الوقود المحلية وسط الحرب الإيرانية.