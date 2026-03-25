رغم التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المحافظات، واصل ميناء دمياط نشاطه بشكل طبيعي، حيث استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، وغادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 26 سفينة. ومن أبرزها السفينة "BEGONIA" التي ترفع علم بنما، بطول 200 متر وعرض 32 مترًا، والقادمة من فرنسا وعلى متنها 57565 طنًا من القمح لصالح القطاع العام.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة 24447 طنًا، تضمنت 5700 طن يوريا، و3290 طن أسمنت معبأ، و2182 طن بودرة جبس، و13275 طن بضائع متنوعة. في المقابل، سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 41622 طنًا، شملت 4775 طن قمح، و8600 طن ذرة، و840 طن خشب زان، و10818 طن خردة، و13928 طن فول، و2275 طن حديد، و150 طن أبلاكاش، و236 طن معدات.



سجلت حركة الحاويات تصدير 1765 حاوية مكافئة، واستقبال 131 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد حاويات الترانزيت 3016 حاوية مكافئة. وعلى صعيد المخزون، وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح إلى 68295 طنًا، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 40972 طنًا. كما غادر قطار محمل بـ1178 طن قمح متجهًا إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5346 شاحنة.