 ولي العهد السعودي يجري اتصالا مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد - بوابة الشروق
الأحد 25 أبريل 2021 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟

النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي يجري اتصالا مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
د ب أ
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:25 ص

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، فقد عبر بن سلمان عن خالص التعازي في وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي.

كما أعرب ولي العهد عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

وكان ديبي الأب قد لقي حتفه في 20 نيسان/أبريل الجاري متأثرا بجروح أصيب بها على جبهة القتال في شمال تشاد مع تقدم المتمردين نحو العاصمة نجامينا، وفقا لما أعلنه الجيش.

وقال المجلس العسكري الانتقالي برئاسة ابنه الجنرال محمد إدريس ديبي /37 عاما/، إنه سوف يتولى مقاليد الحكم في البلاد لمدة 18 شهرا، قبل إعادة الحكم للمدنيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك