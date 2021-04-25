ولي العهد السعودي يجري اتصالا مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، فقد عبر بن سلمان عن خالص التعازي في وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي.

كما أعرب ولي العهد عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار، والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

وكان ديبي الأب قد لقي حتفه في 20 نيسان/أبريل الجاري متأثرا بجروح أصيب بها على جبهة القتال في شمال تشاد مع تقدم المتمردين نحو العاصمة نجامينا، وفقا لما أعلنه الجيش.

وقال المجلس العسكري الانتقالي برئاسة ابنه الجنرال محمد إدريس ديبي /37 عاما/، إنه سوف يتولى مقاليد الحكم في البلاد لمدة 18 شهرا، قبل إعادة الحكم للمدنيين.