 رئيس وزراء نيودلهي يمدد العمل بإجراءات الإغلاق لأسبوع آخر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء نيودلهي يمدد العمل بإجراءات الإغلاق لأسبوع آخر

نيودلهي - د ب ا:
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 9:52 ص

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي ارفيند كيجريوال، تمديد إجراءات الإغلاق بالمدينة لمدة أسبوع آخر في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن كيجريوال القول "الوضع الوبائي تدهور، ولذلك بدأنا الأسبوع الماضي تطبيق إجراءات الإغلاق لمدة 6 أيام، تنتهى غدا".

وأوضح "لقد كان سلاحا لموجهة جائحة كورونا. وفي ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة، قمنا بمشاورات وقررنا تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر".

وسجلت الهند 349 ألفا و391 حالة إصابة و2767 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.


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