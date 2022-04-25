المدعي العام للجنائية الدولية يشارك في التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب بأوكرانيا

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، اليوم الاثنين، إن المحكمة الجنائية الدولية، ستشارك في التحقيق الأوروبي، الذي يحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، عقب الغزو الروسي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، مساء الاثنين، أضافت الوكالة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والمدعين العامين من ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا، وقعوا على اتفاق من أجل مشاركة المحكمة الدولية في فريق تحقيق.

وقالت الوكالة في بيان: «بهذا الاتفاق، ترسل الأطراف رسالة واضحة مفادها أنه سيتم بذل كل الجهود لجمع أدلة فعالة بشأن الجرائم الدولية الأساسية، التي ارتكبت في أوكرانيا وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة».

ووقعت ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا اتفاقية الشهر الماضي، لتشكيل فريق من أجل تبادل المعلومات والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه بها.

وفتح خان، مطلع الشهر الماضي تحقيقًا في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أوكرانيا، عقب طلبات للقيام بذلك من قبل عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء في المحكمة.