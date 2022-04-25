أعرب مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، عن أسفه البالغ للتدهور الأمني في ولاية غرب دارفور والأحداث التي أدت لفقد الكثير من الأرواح.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، حيث تطرق للأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية غرب دارفور والجهود المبذولة لاحتوائها.

وقالت الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي بإسم المجلس - في تصريح صحفي - إن المجلس أكد استمراره في بذل المزيد من الجهد بهدف فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لإيقاف نزيف الدم ونشر السلام وبسط الأمن والطمأنينة في المنطقة.

وأضافت أن المجلس ناقش تهيئة المناخ العام للتقدم في مساعي الحوار من أجل تحقيق التوافق الوطني والخطوات الكفيلة بتسريع تلك المساعي التي طرحها وقدمها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في خطاباته ولقاءاته التي تمت خلال الأيام الماضية.